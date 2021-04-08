【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 美股四大指數漲跌互見，台股早盤一度遭遇賣壓震盪，但在陸股開盤後出現強勁反彈，也帶動台股加權指數再度出現買盤急拉，指數收盤再度創下新高，OTC 指數漲幅比集中市場來的大。盤面多方資金聚焦鋼鐵、紡織、造紙、橡膠及 IC 設計相關個股，終場指數上漲 111.08 點，漲幅 0.66%，收在 16，926.44 點，成交金額為 3，879.29 億元。三大法人合計買超 56.59 億元：外資買超 11.13 億元、投信買超 2.13 億元、自營商買超 43.33 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 16，700 點附近)，壓力為 17，100 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.14%，收在 213.80 點。短線支撐為 210 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 台股選股方向可留意 IC 設計、設備、Mini LED 及原物料相關族群。

原物料族群強勢上漲

1. 鋼鐵：強勢指標股 2014 中鴻去年下半年開始轉盈，全年 EPS 逆轉寫驚奇，今年因鋼市持續發燙、鋼價大漲，2 月淨利 6.51 億元、每股盈餘 0.45 元，周四股價跳空開盤漲停，龍頭股 2002 中鋼預計月中開出 5 月盤價可望連 11 漲，股價再創新高。

2. 紡織：新疆棉事件帶來部分的轉單效應，加上品牌客戶回補庫存，紡織股王 1476 儒鴻股價周四再創新高，另外紡纖上游原料價格上漲，帶動加工絲、聚酯、尼龍等紡纖產品價格調帳，1440 南紡股價攻上漲停再創波段高，1455 集盛股價盤中也一度攻上漲停。

3. 造紙：1905 華紙轉型為非塑全循環材料供應商，目前高附加價值特殊功能用紙貢獻營收、獲利過半，周四股價估上漲停，1907 永豐餘在集團交給專業經理人，加上國際紙漿漲價，周四股價再創新高。

4. 操作建議：台股加權指數周四在原物料等龍頭股大漲帶領指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟指數即將面臨整數大關仍會震盪，操作上勿過度追高，可靜待強勢股量縮拉回後再逢低布局，選股佈局上可留意 IC 設計、設備、Mini LED 及原物料相關族群。