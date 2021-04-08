資金瘋狗浪席捲 台股漲111點收16926點再創高 逾90檔噴漲停

台股今 (8) 日開低走高，在大量買盤湧入下，聯電、聯發科、大立光等電子權值股強勢出頭，中小型股也表現活蹦亂跳，逾 90 檔個股噴出漲停，帶動加權指數終場上漲 111.08 點，收在 16926.44 點，續創收盤歷史新高，逐步邁向萬七大關，成交值放大至 3849.23 億元。

台積電早盤走弱，一度跌至 603 元，但尾盤吸引低接買盤進場後，股價強勢翻紅收 613 元，小漲 0.49%；聯電 3 月營收首破 160 億元，首季營收達 470.9 億元，年增 11.4%，改寫單月、單季營收新高，帶動漲勢放大，終場收 54 元，漲幅 4.85%；聯發科勁揚逾 2%，收在 1020 元，正式躋身千金股。

大立光線上法說會盤後登場，雖受缺料及鏡頭市場競爭加劇影響，早盤跌至 2945 元，但在買盤護航下，股價強勢翻紅漲逾 3%，站回 3000 元大關，收 3100 元。中低價光學股也表現活潑，中揚光、邑錡連袂攻上漲停價位，分別收 97.2 元、43.05 元。

隨著各家大廠營收出爐，市場資金回歸基本面看待，被動元件大廠國巨 3 月、第一季營收，均寫下歷年同期新高，更創單季次高紀錄，在資金追捧下，國巨大漲近 3%，終場收 587 元；信昌電、斐成漲逾半根停板；奇力新、日電貿、蜜望實也都在盤上表現。

全球鋼市火熱，中鋼本月中旬將開出 5 月盤價，業界評估幾乎漲定了，挑戰連續 11 個月上漲，中鋼今日股價延續漲勢，大漲逾 4% 站上 28 元，收 28.15 元，創 8 年來新高，整體鋼鐵股氣勢如虹，中鴻、燁興、中鋼構、海光、春源等多達 10 檔亮燈漲停。