AES-KY兩大產品出貨旺 2月獲利年增185% 每股賺2.76元

鋰電池模組廠 AES-KY(6781-TW) 今 (8) 日公告 2 月自結，稅後純益 1.76 億元，年增 185%，每股純益 2.76 元；受惠資料中心備援電池 (BBU)、二輪電動車電池 (LEV) 兩大產品線需求同步成長，AES 獲利較去年逾倍增。

AES 3 月營收 9.79 億元，月增 0.38%，年增 230%，累計第一季營收已達 26.9 億元，年增 129%；AES 目前兩大產品線訂單能見度已達第三季，整體訂單維持高水位，為滿足客戶需求，也持續在台灣與中國兩地擴廠，今年營運樂觀。

以產品線區分，AES 認為，BBU 比較基期較低，成長性大於 LEV，今年除了擴大既有客戶滲透率，也可望有新客戶營收貢獻，預計整體營收比重將從去年的個位數，一舉提升至雙位數。

AES 最大的產品線為 LEV，去年營收比重約 9 成，受惠歐洲各國補貼民眾購入輕量型電動載具，帶動二輪電動車買氣噴發，相關電池出貨明顯成長，目前在歐、美、日市占率達 2 成，也看好今年、未來數年 LEV 市場維持高成長。

AES 去年營收 63.07 億元，稅後純益 9.03 億元，每股稅後純益 14.17 元，為首度賺逾一股本，法人看好，AES 今年展望再優去年下，可望再賺逾一股本。