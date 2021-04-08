百達-KY切入中東醫療市場 向約旦輸出口罩生產線

百達精密 - KY(2236-TW) 今 (8) 日宣布，與約旦國王阿卜杜拉二世研究發展局 (KADDB) 的子公司 First Armour 合作，開發約旦第一條自動化 N95 口罩生產線，雙方將以合作伙伴關係、並以百達自有品牌 PATEC 首次進入中東醫療市場。

百達說明，約旦決定透過百達的自動化工藝經驗組成國家隊，自主生產 N95 口罩，減少對口罩進口的依賴，第一條全自動化 N95 口罩生產線在經歷 3 個月試產後，預計每月可生產 57.6 萬個 N95 口罩。

而百達除了提供一次性的生產線輸出，後續也持續提供採購原材料，其中，一套生產線約可挹注營收 700 萬元，量產後 First Armour 每月也將向百達採購約 500 萬元的材料，成為另一營收成長動能。

在生產線啟動後，百達將先供應 2 年所需醫療原物料採購和保養服務合約，以確保生產運營順利。

百達進一步指出，本次與約旦合作是由伊斯蘭開發銀行 (IsDB) 牽線，並透過 ESG(新加坡企業發展局) 介绍推薦，IsDB 除了看中百達在生產沖壓機械和自動化設備的專業領域，百達也提供原材料採購和供應鏈管理經驗分享，並積極輔導 N95 培訓與訓練。

百達在去年 6 月即獲 IsDB 選為 IsDB 翻轉區塊鏈合作計畫策略夥伴，成為首家正式與 IsDB 進行合作的新加坡公司，是歷史性的里程碑。

而由 IsDB 發起的翻轉區塊鏈合作計畫，將使百達的自動化生產線可擴展到其他 IsDB 銀行成員國，例如埃及、黎巴嫩和伊拉克等，百達看好，若此項目成功，未來將有很大機會推廣至其他國家。