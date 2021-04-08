不是換個新總座就好！金管會兩方向嚴審將來銀行

「國家隊」將來銀行為唯一尚未取得營業執照的純網銀，前總經理劉奕成閃辭後的遺缺傳出將由華南銀營運管理事業群副總許柏林接任，金管會主委黃天牧今 (8) 日表示，「不是換一個人 (新總座) 就好了」，金管會將在新任總經理到職後嚴格審查兩大方向，分別為資安及內部治理，待運作完備後才會核照。

黃天牧坦言，對將來銀行的未來確實有顧慮，前兩天和銀行局開會討論，針對將來銀行資安和內部治理兩項重點議題，條列審查項目，金管會未來會加強對將來銀行的核照程序嚴格把關。

黃天牧指出，先前將來銀行針對檢查局實地查核時提列的缺點，已經提報改善報告，不過當時是由劉奕成簽署的，待新的總經理到任後，也必須對整個系統狀況完整了解，並建立良好內部治理，他強調，「不是換一個人就好了」。

黃天牧進一步表示，純網銀是虛擬的金融機構，務必要讓外界能信任，因此對於將來銀行核照程序，金管會將會非常審慎查核，尤其整個內部團隊運作要良好，待資安和內部治理都完備後，才會正式核發執照。

至於外傳將來銀行總經理一職，可能由華南銀行營運管理事業群副總經理許柏林接任，對此，銀行局長莊琇媛表示，截至目前，將來銀行還未向銀行局函報新任總經理人選。