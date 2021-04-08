〈富采入主鼎元〉掌握3席董事 富采取得主導權

LED 龍頭廠富采 (3714-TW) 確定入主 LED 廠鼎元 (2426-TW) 董事會，鼎元今 (8) 日公告董事會被提名人名單，在 4 席一般董事中，富采共取得 3 席，將主導鼎元董事會，雙方將聯手共同拓展感測相關應用。

鼎元今年股東會將進行董事改選，先前便傳出富采將入主鼎元董事會，鼎元今日公告的被提名人名單中，富采共拿下 3 席董事席次，分別為亮點投資代表人李秉傑、威邦投資代表人黃登輝及富采投控代表人李榮寰，另外一席董事則是鼎元總經理周文隆。

目前富采投控及旗下投資公司，已取得鼎元將近 10% 持股，據悉，未來富采投控及旗下投資公司，將持續增持鼎元股票。

市場解讀，由於近來感測元件需求夯，且應用面廣泛，從 5G 通訊、穿戴式裝置到車用等，鼎元布局多年，富采可藉此跨入相關領域布局，有助提高接單競爭力。

富采集團分三大事業領域，旗下晶電專注在磊晶與晶粒、隆達專注於封裝與模組、晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造，集團著眼 Mini/Micro LED 顯示器、感測、車用、功率、通訊等，佈局快充、電動車等市場及 5G 通訊領域，目標成為化合物半導體產業投資平台。

鼎元目前主力產品則涵蓋感測元件與發光元件，營收占比分別為 51% 與 46-47%，其中，感測元件應用廣泛，橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。