散熱廠報捷 雙鴻、力致、泰碩等首季營收創同期新高

散熱廠陸續公布營收，受惠筆電需求延續、5G 基地台重啟拉貨等因素下，雙鴻 (3324-TW)、力致 (3483-TW)、動力 - KY(6589-TW)、泰碩 (3338-TW)、奇鋐 (3017-TW) 第 1 季營收均創同期高，其中，動力、奇鋐 3 月營收分別達 2.12 億元、43.34 億元創新猷。

雙鴻持續受惠筆電、VGA 出貨強勁，加上中國廠區去年受到疫情衝擊基期低，3 月營收 12.27 億元，月增 42.18%、年增 31.89%；第 1 季營收 34.3 億元，季減 5.24%、年增 53.02%，單月、首季營收雙創歷史同期新高。

展望本季，雙鴻持續看好筆電、VGA 動能將延續，尤其 VGA 散熱產品將受惠 AMD 推出新品，挹注營運新動能，另外，伺服器新平台 Whitley 拉貨力道轉強，預估本季營收有望進一步擴大。

力致同樣受惠筆電需求動能延續至今年，加上中國 5G 基站陸續重啟拉貨，產線人力充足，推升 3 月營收 5.91 億元，月增 70.8%、年增 33.35%；第 1 季營收 15.78 億元，季減 3.66%、年增 75.33%，單月、首季營收均創同期新高。

力致除看好筆電需求外，今年積極擴大非筆電營收比重，包括車用散熱解決方案、中國 5G 基站的電源散熱模組，今年上半年營收看增，目標上半年非筆電其他通訊相關營收比重將躍升 2 成。

動力 - KY 因 NVIDIA 推出新款中價版的 RTX3060 系列晶片，帶動系統廠進入密集鋪貨期，加上加密貨幣價格飆升，挖礦機需求增加，推升 3 月營收創新高，達 2.12 億元，月增 109.09%、年增 56.27%；第 1 季營收 4.7 億元則寫同期高，季減 4.69%、年增 86.89%。

動力表示，目前訂單能見度約 2 個月，且 NVIDIA 及 AMD 陸續推出新世代繪圖晶片，價格也具有競爭力，帶動顯示卡及 PC 相關散熱風扇產品出貨量持續增加；另外，近期加密貨幣價格走揚，挖礦機台需求明顯成長相關風扇出貨量有望逐步提升。

泰碩雖然去年基期高，不過訂單出貨量逐步好轉，3 月營收仍寫歷史同期次高，達 4.59 億元，月增 82.14%、年減 1.51%；第 1 季營收 11.39 億元，季減 11.63%、年增 11.48%，寫同期新高。奇鋐也公布 3 月營收 43.34 億元，創新猷，月增 59.6%、年增 95.56%；第 1 季營收 105.99 億元，寫近 3 季新高及同期高，季增 0.75%、年增 41.57%。