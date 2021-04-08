〈兆豐金法說〉兆豐金拚獲利 強化銀行、證券獲利雙引擎

受疫情影響，兆豐金 (2886-TW) 去年稅後純益 250.18 億元，年減 13%，所幸隨著疫情趨緩與政府積極紓困，第 4 季起淨利差有逐漸回升跡象，經營團隊表示，銀行今年將持續衝刺企金與財管業務，並拓展銀行以外的獲利引擎，挹注獲利動能。

兆豐金總經理胡光華表示，今年仍舊是機會與風險並存的一年，為提升獲利動能，將打造「金控雙引擎、銀行雙翅膀」模式，其中金控部分將打造銀行與證券雙引擎；銀行則鎖定放款與財富管理兩大業務，打造多元收益模式，提升獲利表現。

兆豐金今 (8) 日舉行第 4 季線上法說，去年受疫情與央行降息衝擊，獲利核心兆豐銀稅後純益 203 億元、年減幅將近 2 成，拖累金控獲利年減逾 1 成；但證券與票券逆勢成長，其中兆豐證券稅後純益 15.47 億元、年增幅達 41.9%，票券獲利也較前年增加 11.6%。

進一步分析銀行收益表現，其中淨利息收益受降息影響全年收益縮水剩 315.51 億元，較前年減少 1 成，但手續費收益則逆勢年增 6.9%，整體而言，集團合併收益約 608 億元，較前年減少約 6.8%。

兆豐金表示，去年受疫情與全球央行降息衝擊，導致銀行淨利差持續下滑，從第一季淨利差 0.98% 逐季衰退，第 3 季淨利差降至 0.83%，第 4 季則隨著新台幣、美元淨利差回升，帶動整體淨利差止跌回升至 0.85%，較前一季增加 2 個基本點。

兆豐金表示，去年美國聯準會因應疫情大舉降息 6 碼，加上大舉量化寬鬆，導致銀行淨利差與存放比雙雙下滑，為因應市場低利率環境，未來將積極調整活存比重；至於放款部分則鎖定利差較高的外幣與聯貸放款，挹注獲利動能。