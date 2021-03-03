搶新南向商機 兆豐銀主辦越南HD Bank聯貸 9銀行搶參貸

新南向商機無限成銀行競逐熱門市場，由兆豐銀主辦的越南胡志明市開發銀行 (HD Bank)7100 萬美元 (約新台幣 20 億元) 聯貸案日前簽約，共吸引台銀、華銀、一銀、輸銀、台中銀、新光銀、聯邦銀與印度國家銀行 9 家銀行參貸。

兆豐銀表示，HD Bank 在越南屬中型銀行，提供當地提供中小企業與個人戶各項金融服務，子公司 HD Saison 為當地知名微型融資公司，協助中低收入族群取得融資需求，善盡社會責任，本次融資主要是為充實營運週轉金。

兆豐銀指出，HD Bank 近幾年整體經營績效與資產品質皆優於產業平均，以其 2020 年度營運持續成長與業務佈局，未來獲利仍具成長空間，且該銀行主要客戶群之中小企業戶亦為國內企業的客戶，此次聯貸案可視為政府新南向政策的延伸。

兆豐銀進一步表示，去年受疫情影響，導致多數國家面臨 GDP 大幅衰退的困境，越南則是少數且是東協主要經濟體中唯一呈現正數的國家。近年受惠貿易戰與供應鏈重組，越南已是外資企業爭相列為投資的首選，各調研機構均持續看好越南的中長期經濟發展潛力。

看好越南後市發展，兆豐銀除在胡志明市設置分行外，海防代表處也正籌設中，就近服務北越地區台商，積極搶攻新南向市場商機。