向中國發動全面競爭！美參院推動「2021年戰略競爭法」

週四 (8 日) 路透社報導，美國參議院即將在 4 月 14 日舉行會談，審議《2021 年戰略競爭法案》，藉此因應中國不斷擴大的全球影響力。

美國參議院助手週四透露，美國參議院外交關係委員會將於 4 月 14 日舉行會談，審議《2021 年戰略競爭法案》，旨在遏止中國不斷擴大的全球影響力。

該法案名為《2021 年戰略競爭法案》，該法案發起人為參議院外交關係委員會主席、民主黨人 Bob Menendez 及共和黨人 Jim Risch。

這項長達 283 頁的《2021 年戰略競爭法案》重點提到，美國政府必須鼓勵盟國採取更多行動，以製止北京侵略行為。此外，該法案要求每個聯邦部門和機構都應指定一位高級官員，負責協調與中國進行戰略競爭的政策。

與此同時，4 月 14 日美國參議院商務委員會將審議提案《無盡邊疆法》(Endless Frontier Act)。

該法案由參議院民主黨領袖舒默和共和黨參議員托德楊於 2020 年首度提出，致力於美國未來 5 年投入 1,100 億美元推動美國科技研發。舒默也計畫推動提升美國半導體法案，以上 2 個法案規模高達 2,000 億美元。

美國國會近期動作頻繁，相繼推出重大抗中法案，顯示拜登上任後，美國政壇抗中態勢仍不變，致力於與中國發動全面競爭。

美國商務部週四亦祭出新一批貿易黑名單。

美國商務部週四公告，工業與安全局 (BIS) 已將中國 7 間「參與製造中國軍方的超級電腦」的企業納入實體清單，即貿易黑名單。

美國商務部指控，7 間實體參與建造中國軍方超級電腦、軍事現代化工作，和 (或) 大規模殺傷性武器 (WMD) 計劃，從事活動有悖於美國國家安全或外交政策利益。

美國商務部長 Gina M. Raimondo 提到，商務部將充分利用其權力，以防止中國利用美國的技術來支持這些破壞穩定的軍事現代化努力。

涉及的 7 間實體包括：天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司、濟南國家超級計算中心、深圳國家超級計算中心、無錫國家超級計算中心、鄭州國家超級計算中心。