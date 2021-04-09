德國智庫：歐盟建晶圓廠是浪費錢 應專注於振興晶片設計產業

德國智庫周四 (8 日) 發布報告稱，歐盟透過打造晶片廠來強化自製能力的野心很可能白白浪費數十億歐元，呼籲決策者將重心放在振興該地的晶片設計領域。

柏林智庫「新責任基金會」(Stiftung Neue Verantwortung) 分析師 Jan-Peter Kleinhans 認為，因歐洲缺乏任何先進晶片廠能夠銷售的市場，歐盟委員會此前提出 2030 年讓歐盟在全球晶片市佔率翻倍成長的目標很可能落空。

Kleinhans 稱，因為缺乏客戶，對歐盟的晶圓廠來說，現階段建廠完全沒有任何商業理由。

為強化晶片自製能力，歐盟委員會上月宣布「數位羅盤」計畫 (Digital Compass)，盼能在未來十年內將歐盟的全球晶片市佔率提升一倍至 20%，投資規模達 1500 億美元。

針對歐盟策略的問題，Kleinhans 解釋，不像美國或亞洲，歐洲不具有意義的晶片設計產業，來證明建造超大型晶圓廠的成本是合理的。

他認為，歐盟應該專注在振興晶片設計領域。他以蘋果 (AAPL-US) 此前宣布投入 10 億歐元在德國慕尼黑打造晶片設計廠為例，稱歐盟應該集中精神在這項工作上。