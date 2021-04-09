WSJ：P&G偷吃步 聯手中國企業躲蘋果隱私新規

華爾街日報（WSJ）獨家報導，P&G (PG-US) 參與一項中國正在開發的廣告技術測試，該技術企圖繞過蘋果 (AAPL-US) 的隱私新規，以收集 iPhone 數據並用於切合消費者偏好的廣告投放。

P&G 是全球最大廣告客戶之一，旗下擁有吉列刮鬍刀、Charmin 衛生紙等品牌，這次為應對蘋果新規以達到廣告投放目的，參與了中國的廣告技術測試。據知情人士透露，P&G 是參與此技術測試中最大型公司。

消息人士表示，P&G 已與數十間中國企業商會與科技公司聯手，並且與北京政府的中國廣告協會合作，該技術使用廣告標籤 CAID，目前正在各程式上測試並收集 iPhone 用戶數據，重要的是，能透過演算法追蹤用戶投放廣告，這正好是蘋果企圖避免的漏洞。

蘋果計畫在未來幾周進行軟體更新，用戶能自行選擇是否同意安裝的應用程式，追蹤自己動態與網頁瀏覽紀錄等蹤跡。

蘋果宣稱新軟體是保護使用者隱私的重要舉措，而 CAID 已違反蘋果的隱私規定，蘋果表示將禁止使用任何違規的程式。

一位蘋果發言人說：「應用程式條款與指導方針對全球各地的開發者皆一視同仁，蘋果自身也包括在內。我們堅信，應用程式在追蹤用戶資訊時，必須先取得用戶同意，若有未經同意逕行收集用戶資訊的應用程式，將會被下架。」

臉書 (FB-US) 與廣告科技公司因擔心沒有用戶會願意被應用程式追蹤，直言不諱地批評蘋果的隱私政策，他們表示，用戶數據對於針對消費者偏好投放廣告至關重要，一旦沒有數據，廣告投放效果便會銳減。

P&G 在一份聲明中表示，會與中國企業以及科技公司合作是因大家目標一致，即優先考慮數據隱私、透明度與用戶意願的方式，提供消費者想要的內容。

P&G 並未提供更多有關廣告技術測試細節，包括是否將採用該技術。

據悉除了 P&G ，TikTok 母公司字節跳動（Bytedance）與騰訊（Tencent）也參與測試。