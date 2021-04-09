〈特別報導〉合庫、一銀、兆豐進軍美國市場

採訪、撰文：劉書甯

透視三大公股行庫戰略布局

三大公股銀行近年積極布局美國市場，從東岸的紐約、南方的德州，到西岸華人聚居的洛杉磯、舊金山、西雅圖，台資銀行在美國金融服務的版圖不斷擴張與深化，帶給母公司豐厚的獲利，且持續升級至參與美國本土的大型投資聯貸案。

在國銀的海外布局裡，除了大中華區及東南亞地區之外，最重要的當屬美國市場，尤其是美中貿易戰開打、反送中風暴之後，大中華區的布局有式微之勢，反而是美國市場的重要性與日俱增，更成為兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行等前三大公股行庫海外盈餘的重點市場。

若以上述三大公股行庫的 2020 年海外獲利觀察，前五名獲利的海外分行裡，美國分行均榜上有名。例如，洛杉磯分行分別是一銀、兆豐銀的海外獲利第四、第三大分行，而合庫的前五大海外獲利分行裡，西雅圖、洛杉磯分行就包辦二名，美國市場對行庫海外業務的重要性可見一斑。

在武漢肺炎疫情持續肆虐全球一年多後，如今隨著疫苗問世漸漸步入「後疫情時期」，上述 3 家大型行庫亦已做好準備，今年將對美國市場全新出擊。對此合庫內部分析，美國市場最大的優勢，來自二大面向，除了美國為全球最大經濟體，擁有高度活絡的金融市場，並因此吸引全球重要大型金融機構進駐設點之外，美中貿易戰迄今未解，使長年在海外布局的大型台商企業已積極展開產業供應鏈調整計畫，不少國內大廠均有積極在美國設廠或擴大投資和生產的規劃，為美國原本的優勢帶來更大的加分效果。

台資銀行擁抱美國經濟強勁復甦

合庫在美國布點相對多元，自 1991 年、95 年陸續設立西雅圖分行、洛杉磯分行，到 2016 年設立紐約分行，30 年累積對美國市場經營模式與資金運籌的經驗，至於接下來的目標就是設置休士頓分行，將服務觸角自美國東西岸向內延伸至中部，完整提供美國各時區的金融服務。

而就 2021 年的美國整體市場布局策略來看，合庫在 2 月份舉行全體海外分行經理人視訊會議之後，總行經營高層已底定發展方向，一方面將瞄準新興產業的商機，另一方面將擴大美國市場以債券為主的財務投資部位。

合庫高層指出，除了預期拜登政府將持續經濟擴張政策之外，加上 COVID-19 疫苗研發有大幅進展，因此在後疫情時代看好高成長潛力的新興產業：「包括線上電商、數位遠距經濟、5G 及關聯科技產業 2020 年在疫情影響下已加速成長，此外銀髮族醫療照護亦被看好為具發展潛力的產業！」未來合庫銀在美分行選案時，亦將優先以這些新興產業為承作對象。

第一銀行今年也將美國訂為海外拓點的重心。一銀高層對此分析，東南亞市場殺價競爭相當嚴重，因此會考慮轉往美國市場來增設據點，除了在第 1 季已順利開幕的德州休士頓分行之外，一銀接下來還將瞄準大舊金山灣區的 San Mateo 設置新據點，應可望在第 3 季完成設置，屆時將成為一銀位於加州的第 3 個據點，子行之下第 8 個據點。

一銀在美國的布局最為特殊的是同時走子行、分行的架構，像是目前正規劃中的 San Mateo，就是以子行模式進行擴點，而子行、分行的模式，在美國當地的規定及發展方向亦有所差別；對此一銀主管進而分析，子行將更重視所謂的配合「社區發展」，包括像房貸或是中小企業的放款，都會在子行之下承作。

降低不動產放款比重至 5 成以下

此外，一銀今年布局美國市場另一重要策略，就是降低不動產相關領域放款集中度。對此一銀主管即分析，美國分行以往占全體海外分行獲利 3 成以上，但近一年美國分行占海外獲利的比重已降至 1/4，這與疫情擴散、封城效應、人流移動遭限制大有關係，尤以紐約分行首當其衝，例如紐約市包括華爾街、中央車站、第五大道等，這些曼哈頓區精華地帶都受到相當的衝擊，導致許多商用不動產不是遭退租，就是付不出租金，影響所及亦衝擊當地分行獲利。

過去行庫對於美國大城市，尤其是精華地段的商用不動產，都認為是授信的品質保證，但一場肆虐一年多的新冠疫情下來，疫情衝擊使得這些商場不是遭到退租，就是不得不調降租金，也影響對銀行的還款金流，這些商場或是觀光飯店向行庫美國分行申請變更還款計畫、調降利率的比比皆是，這也讓行庫認清現實：「沒有永久的金雞母！」因此，今年各大行庫的美國分行都已被總行示警，放款必須開始從不動產向外疏散，不能過度集中：「至少要降低到放款總量的一半以下！」

除了一銀已下達相關指令，合庫與兆豐銀主管也不約而同指出，由於美國各分行普遍都有商用不動產，包括觀光飯店、一般商店等蕭條的景況，商辦大樓遭退租而繳不出錢，或是國際觀光大飯店向當地分行申請紓困案件層出不窮，因此已向分行示警，今年在承作產業的選項上，除了瞄準後疫情時代的新興產業之外，對於承作與商用不動產或觀光飯店有關的放款案也要格外小心。

參與當地重大投資的聯貸案

另一個各大行庫共同的布局，在於對國際聯貸案參與以及擴大當地投資規模的高度重視。其中，兆豐銀今年鎖定國際聯貸案及台商跨國投資聯貸案的新商機，同時也要擴大在美財務投資債券部位，合庫也指出，今年美國分行也將擴大參與當地融資貸款及國際聯貸市場，增加投資等級案件部位，購買優質且具收益的有價證券，以提升在美國地區的營運規模。

目前在美國有包括紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷等 4 家分行的兆豐銀行，同時也是公股銀行海外獲利最高的銀行，2021 年亦因應所處分行週邊區域特性、產業環境的不同，而有不同的發展策略。

兆豐銀指出，儘管疫情衝擊，但去年包括紐約、洛杉磯、矽谷分行，仍分別有超過 3 成、約 1 成 5，以及接近 2 成的成長率，對於今年，兆豐銀拓展美國分行的業務，將以「聯貸案」為軸心，其中除了將以紐約、芝加哥兩大分行作為承作國際聯貸案的核心之外，另外矽谷分行的重責大任，就是要爭取更多台商赴美國投資擴廠的相關聯貸案商機。

兆豐銀紐約與芝加哥參與國際聯貸案較偏向與大型跨國銀行的合作，包括摩根大通、花旗、富國銀行，都是兆豐經常合作的對象，至於矽谷分行，包括台塑旗下南亞的美國擴廠投資案，先前的聯貸即由兆豐矽谷分行承作，由於美中貿易戰之後，除了不少廠商將生產基地從中國外移，大型企業集團甚至因此更為重視在美國投資及擴廠的布局，兆豐銀認為，這也將成為今年可在美國市場爭取的新商機。

此外，ESG 也成為兆豐銀未來開發美國市場聯貸案的新目標領域。兆豐銀高層舉例，包括氣候變遷、環境保護、再生能源、綠能等聯貸案，都將成為兆豐銀鎖定國際聯貸案的新範疇。

合庫各地分行有不同的功能定位

合作金庫除了前述的整體美國市場發展策略之外，相關主管指出，對於美國地區各分行仍有因地制宜的不同功能性定位。合庫主管進而說明，像是紐約分行位處世界金融及商業中心，授信案源多，當地主管機關金融監理強度亦最高，因此將著重提高「投資級」授信案件部位，以提升資產品質，尤其該區的金融監理趨勢亦可作為領先指標。

而對於西雅圖分行，由於是合庫在美成立最早的分行，且為當地唯一一家台資銀行，因此合庫不僅將該行作為其在美國地區的「行政管理中心」，且其授信業務更與台商息息相關，除參與當地優質聯貸案件外，西雅圖分行還將和國內分行合作，由國內分行轉介西雅圖當地優質台商，協助其取得土建融或周轉金貸款。

而洛杉磯分行坐落於美西最大城市，加州亦為全美第一大經濟體，因此合庫主管指出，由於華人群聚，人力資源豐沛，因此合庫以洛行作為其在美國的人才培育中心，同時亦持續與當地銀行合作，挖掘該區中小型企業的融資商機，以加強開發在地化客源。

目前申設中的休士頓分行，未來也將有其特殊的功能定位，對此合庫主管也說明，休士頓不僅是美國中南部最大城市，德州亦為全美第二大經濟體，僅次於加州，合庫已規劃其作為在美分行的「資訊備援中心」，由於中南美洲近年的經濟發展快速，且德州為進出中南美洲的主要門戶，休士頓分行屆時亦「身兼二角」，再以該據點作為中南美洲商情蒐集中心。

美國市場不但幅員廣大，又是世界最大經濟體，因此對於 2021 年的美國市場布局，3 家大型行庫已是有備而來，能否在疫後經濟復甦中，順勢掌握美國市場的新商機，亦令金融圈拭目以待。

來源：《台灣銀行家》136 期

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