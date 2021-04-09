研華入股自由系統2成股權 初期切入智慧零售、醫療領域

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (8) 日宣布，取得自由系統 20% 股權，雙方透過投資結盟後，將形成深層策略合作關係，由自由系統擔任 Azure IoT CSP(IoT Cloud Solution Provider)策略夥伴角色，結合研華 IoT 硬體打造服務，初期切入智慧零售、智慧醫療、智慧城市等領域。

研華表示，IoT CSP 模式主要透過與現有雲服務商連結，將 IT、OT、Cloud、Service 四種元素集結加值，開創 IoTaaS(IoT as a Service) 的新商業模式，以利擴大服務有 IoT 需求的客戶。

據悉，自由系統目前已為數百間企業導入數位佈署的解決方案，研華看好，藉由此次結盟更能延伸商機至研華現有的 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台和 IoT 產品，並快速複製到全球海外市場。

研華表示，近年在物聯網推動上，多專注由端到雲的 Edge-in 策略，近年雲端服務成熟發展，卻仍未有 IoT 雲端夥伴生態圈的形成，透過此次 IoT CSP 共創發展模式能夠快速招募更多海內外的夥伴，一同進軍 IoT CSP 的藍海市場。