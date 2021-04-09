中路特區萬坪綠海景觀 鴻苑「綠金」吸引高資產族群

受到桃園市升格直轄市後持續的重大建設利多，加上雙北房價築頂後人口外溢效應的影響，桃園近五年人口持續攀升，帶動房市活絡，近五年房價成長率達近 10% 的水準。其中最受矚目的莫過於有著萬坪公園綠地、交通等生活機能皆便利的中路特區，比藝文特區還大 9 倍的開發規模，訴求的是居住環境優質的純住宅區，更有著面積廣達 14000 坪的風禾公園，已成為大桃園地區新興的指標豪宅聚落。

不過隨著政府打房聲起，地產業者預估，過了今年第二季，正桃園區將不再看得到二字頭的房價，未來只會越來越貴，甚至兩年內將面臨沒有新屋預售可買的窘境。

為什麼打房反而促動房價長期上漲？因為這一波房地合一稅打的是短期內買進賣出的炒房行為，建商手頭現有土地極可能要 2 年後才會釋出。其實光看近兩年受到海內外資金寬鬆、台商資金回流影響，加上疫情增加大環境不確定性，資金流向相對穩健的不動產，使得房市急速升溫，但同時營建、土地成本也大幅上漲，有建商為了搶地不惜加價購買，反映在售價上，同樣面對風禾公園第一排比鄰而居的兩個建案，價格就能差到 200 萬之多。

綠海吸金 跨世代、跨縣市買出新格局

細數全球乃至於台灣的高級住宅，最搶手的永遠是位於市中心，又能享受公園首排開闊綠意視野的物件。位於中路核心慈文路上、隔百米街廓正對風禾公園最佳綠海視野的《鴻苑》在去年第三季推出，55 坪格局戶數已剩不多，餘下的 62、69 坪也有高詢問度，甚至有家族及金融業屆退族「團購」，看中中路特區的便利交通和宜人環境，用與雙北相比更具優勢的總價，在此享受未來更舒適的退休生活。

也有不少傳產老闆、自營商不但下手快狠準，而且一次都「包層」兩戶起跳，打算將原本規劃的一層兩戶打通，從戶戶邊間再升級，享受一層一戶的豪闊生活，或是留兩戶與子女分別居住，未來子女若要搬離，50~60 餘坪的總價也易於轉手。進可攻、退可守，這群口袋夠深、能夠長抱的高資產族群，最懂得享受置產的資金效益。

頂規配置 襯托綠海公園頂級生活

《鴻苑》以醒目 26 層三塔地標規劃，總價 2188 萬起含雙車位，預計於 2022 年三月交屋，未來完工後，建物三面將以「沿街步道式」綠化廣場延伸至社區中庭植栽景觀，與風禾公園的萬坪綠意融合，建物外觀設計以新古典 Art Deco 為元素搭配石材基座設計，與放大 88 坪的恢弘大廳和五星級質感公設相得益彰。

公設和結構部分也針對金字塔頂端族群的需求再升級，可作為家教房的閱覽室因應疫情增加了視訊設備，可作為商務會議室使用，咖啡交誼廳 Lounge bar 更升等搭配全套廚具、甚至預留鐵板燒位置，體貼高階住戶在家宴客的需求。

結構則採用「台灣建築結構教父」戴雲發專利的 Alfa Safe 和耐震結構 EDS 制震壁，以頂規耐震結構，加上精華地段景觀環境，為傳家宅準備好最好的先天條件。

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