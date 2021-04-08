政院拍板 包租代管房東租金所得免稅額放寬至1.5萬元

內政部今 (8) 日表示，3 月社宅包租代管新增媒合戶數為 1227 戶，單月首次突破千戶門檻，創新高；為提高房東誘因，行政院會上午通過《住宅法》第 23 條修正草案，租金所得免稅額度從 1 萬元放寬至 1.5 萬元。

根據內政部統計，今年 3 月社宅包租代管新增媒合戶數 1227 戶，首次突破千戶大關，第 1 季月平均為 906 戶，也創歷來最多。包租代管計畫推動 3 年多以來，每月新增戶數穩定增加，截至 3 月底，共媒合 16172 戶，政策執行效率日益提升。

內政部指出，5 月起各縣市將陸續啟動社宅包租代管第 3 期計畫，屆時將新增身障者或長者換居方案、包租代管整合租金補貼方案等，預期能擴大參與對象。

此外，行政院拍板通過住宅法修正案，即將送進立法院審議，屆時，住宅所有權人租金所得免稅額度，將由每屋每月租金收入不得超過新台幣 1 萬元，提高為 1 萬 5000 元。

同時，規範住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為該住宅所有權人租賃所得查核之依據，藉此鼓勵房東加入租屋協助行列，落實照顧青年及弱勢安居的目標，並活絡租賃住宅市場。