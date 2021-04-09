〈焦點股〉客戶天津飛騰遭美列出口黑名單 世芯-KY落入跌停

台股今 (9) 日早盤衝破萬七大關，改寫歷史新高，但賣壓隨之湧現，大盤翻黑，高價股普遍摔跤，其中，IC 設計股世芯 - KY (3661-TW) 因客戶天津飛騰遭美國商務部列入出口黑名單，股價打入跌停，高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 同步亮燈跌停。

美國商務部周四 (8 日) 以破壞國家安全與外交利益為由，將 7 家涉及中國軍方製造超級電腦的中企及政府實驗室納入出口管制清單，包含天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、信維微電子、國家超級計算濟南中心等。

由於天津飛騰是世芯的客戶，晶片製造則委託台積電 (2330-TW)，引發市場關注。台積電對此表示，公司一向遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行。

受到這項消息衝擊，世芯 - KY 今天賣壓沉重，股價重摔跌停，達 812 元，為今年 2 月初以來低點；台積電開高後，隨著賣壓出籠，股價一路在平盤下震盪，最低來到 609 元。

美國祭出新一波實體清單出口禁令，市場信心受挫，祥碩同步打入跌停，來到 1345 元，為近一年以來新低；愛普 (6531-TW) 盤中重挫逾 7%，晶心科 (6533-TW) 也跌近半根停板。