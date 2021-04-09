代工廠Q1營收 廣達、仁寶年增逾4成 寫最旺首季

代工廠今 (9) 日公布 3 月營收，在遠距商機帶動下，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 寫最旺首季，3 月筆電出貨雙雙打平歷史次高紀錄，仁寶單月營收更再度站上千億元大關，統計第 1 季廣達、仁寶營收年增皆逾 4 成，均創歷史同期新高，反觀，和碩則因通訊產品拉貨動能不如預期，首季營收年減逾 2 成，表現在五大代工廠中最弱勢。

廣達 (2382-TW)

廣達 3 月合併營收達 944.52 億元，月增 17.8%、年增 20.9%，在筆電出貨暢旺下，單月營收攀上近 10 年同期新高，累計第 1 季營收達 2689.54 億元、季減 11.2%、年增 41.4%，創歷年同期新高，

出貨方面，廣達 3 月筆電出貨達 660 萬台，月增 10%、年增 57.14%，僅次於去年 12 月 710 萬台，打平歷史次高紀錄，整體第 1 季出貨淡季不淡，出貨達 1900 萬台，季減 3.55%、年增 160.27%，則改寫歷史單季次高紀錄。

廣達表示，遠距商機持續發酵，筆電需求維持高檔，加上 3 月工作天數恢復、季底效應，讓筆電出貨維持高檔，不過短期零組件維持吃緊，部分訂單將順延本季陸續出貨。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到第 3 季上半季，雲端伺服器也可望在英特爾 (INTC-US) 新平台推出下回溫，全年維持雙位數成長目標。

另一方面，廣達因應未來生產需求，近期持續擴產，泰國子公司將投資泰銖 9.095 億 (約新台幣 9.095 億元)，進行廠房新建結構工程及材料發包工程，同時斥資泰銖 4.2 億 (約新台幣 4.2 億元) 購地，台灣林口第三生產大樓本季也正式完工啟用。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 3 月營收再度站上千億元大關，達 1081.48 億元，月增 53%、年增 33.9%，創歷史第三高紀錄，單月出貨達 550 萬台，月增 66.67%、年增 48.65%，則創下歷史次高。

累計仁寶今年第 1 季營收達 2699.92 億元、季減 19.2%、年增 48.3%，筆電出貨則達 1310 萬台，季減 16.56%、年增 67.95%，寫下最旺首季紀錄。

仁寶指出，筆電訂單能見度已達今年上半年，營運淡季不淡，但憂心短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊，將讓部分訂單遞延出貨，不過評估整體需求仍強，預估第 2 季筆電出貨仍將成長逾 1 成，全年筆電出貨則可望年增 10-15%，達逾 1700 萬台。

非個人電腦方面，仁寶看好，平板、智慧裝置、穿戴裝置仍將成長，加上車用、5G 等產品出貨，全年維持雙位數成長目標。

英業達 (2356-TW)

英業達 3 月合併營收達 410.01 億元，月增 30.3%、年減 2.1%，累計第 1 季營收達 1118.48 億元，季減 10.9 %、年增 26.1%。

出貨方面，英業達 3 月筆電出貨量達 170 萬台，月增 13.33%、年減 5.56 %，累計首季筆電出貨達 480 萬台，季減 7.69 %、年增 41.18%。

展望今年，英業達認為，受傳統季節因素、零組件吃緊，第 1 季筆電出貨仍是全年谷底，但隨著筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake 陸續推出後，動能回溫，第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置都將恢復成長，其中，筆電將保持個位數成長，伺服器、智慧裝置則可望有雙位數成長。

和碩 (4938-TW)

和碩 3 月在工作天數增加、客戶拉貨動能回溫下，單月營收達 803.75 億元，月增 49.45%、年減 20.44%，主因是首季通訊產品拉貨動能較往年下滑，也拖累第 1 季營收達 2165.73 億元，季減 52.7%、年減 22.23%，為近 27 季單季低點，也是五大代工廠中表現最弱勢。

出貨方面，和碩 3 月筆電出貨 100 萬台，月增、年增皆逾 6 成，桌機主板出貨則達 66 萬台片，月增逾 3 成、年減則約 1 成，累計首季筆電出貨 220-230 萬台，桌機主板則出 166-176 萬台片。

和碩指出，第 1 季為傳統淡季，資訊、通訊、消費等三大產品線都較去年第 4 季衰退，加上缺料影響，但隨著需求回溫，預期第 2 季筆電出貨可望季增 25-30%，桌機主板則仍為傳統淡季，加上缺料影響，估將季減約 15-20%。