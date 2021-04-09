洋華Q1營收年增近2倍 創近18季新高

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望今年，洋華看好光電、機電兩大業務均保持成長，加上工控、車載相關布局發酵，今年營運將優於去年，首季營收也達 3.37 億元，季增 12.4%、年增 189.31%，將創近 18 季單季新高。

洋華 3 月營收 1.54 億元，月增 55.73%、年增 384.91%，創下近 45 個月新高，洋華解釋，除光電需求回溫，首季機電業務提前認列，推升營收大幅成長。

展望今年，洋華表示，光電事業將逐步降低手機、平板等消費性產品比重，去年比重 20%，將持續擴大非消費性產品比重，包含車載、健身器材、電子紙貼合加工等業務布局，機電業務則因終端客戶為台電，全年訂單穩健，預期今年光電、機電營收比重將回到 5 比 5。

法人關心洋華電動車布局，對此洋華回應，車用觸控面板、加熱感應器等均有涉略，不過車載產品至少須 1 年半以上時間認證，最快今年才有 1-2 個案子會比較明朗。

另一方面，洋華預期今年資本支出將達約 1 億元，其中，光電占約 4000-5000 萬元，主要用於新產品研發，剩餘 5000 萬則將應用在機電新廠投資，因舊廠設備過於老舊，計畫在今年下半年搬遷至新廠生產，整體產能也可望增加約 3 成。