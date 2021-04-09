IATA：2月全球航空貨運需求較疫情前增長9%

根據國際航空運輸協會 (IATA) 的數據顯示，空運輸需求強勁，今年 2 月全球航空貨運需求較 2019 年同期增長了 9%，超過疫情前的水準，更來到了 2018 年中美貿易戰爆發前的高點。

數據顯示，以貨運噸公里 (CTK) 為單位計算，2 月全球航空貨運需求較 1 月份成長 1.5%，並較 2019 年同期增長 9%，超過疫情前水平，更來到了 2018 年中美貿易戰前的高點。IATA 將 2021 年數據與 2019 年相較，主要是因為疫情衝擊下使得 2020 年的數字有所失真。

報告指出，航空貨運量的成長主要受惠於全球經濟和工業生產的 V 型復甦，隨著電子商務銷售額激增，商品運輸需求激增以及庫存量低，皆拉升了航空貨運需求。

北美的表現最為強勁，該地區貨運量已經超過疫情前的水平達數月之久。在 2 月份，跨太平洋航線的需求增長了 39%。有物流公司和經濟學家表示，向美國家庭發放新一輪紓困金 1,400 美元支票，進一步刺激了電子商務訂單。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示，航空貨運已回到疫情前的水平，這對全球經濟來說是一些急需的好消息。但是，儘管有很強的運輸需求，但我們的運載能力仍受到客機腹部容量不足的限制。

不過，在 2 月份，國際旅客流量仍較去年同期大跌了 88.7%，較 1 月份下降了 3 個百分點，是去年 7 月份以來表現最差。IATA 表示，包括國內航線在內的整體全球航空客運量較 2019 年下跌了 75%。