台股萬七乍現創高後翻黑 外資終止連4買 三大法人賣超57.99億元

台股今 (9) 日早盤成功叩關萬七大關，達 17016 點，改寫歷史新高，但獲利了結賣壓隨之湧現，權值股尾盤跌勢加重，高價股也遭到提款，儘管台塑集團股領軍撐盤，終場指數仍下跌 72 點，收在 16854 點，上沖下洗震盪 200 點，外資終止連 4 買，三大法人聯手賣超 57.99 億元。

加權指數成交值放大至 4300 億元之上，觀察籌碼面，外資終止連續 4 個交易日買超，今日反手賣超 29.49 億元；投信轉為賣超 8.18 億元；自營商同步賣超 20.36 億元。三大法人合計賣超 57.99 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤一度上漲至 618 元，但隨著賣壓出籠，股價在平盤下震盪，終場小跌 0.5%，收 610 元；聯發科尾盤跌勢加重，摔出千金股行列，收 999 元，跌幅約 2%；大立光法說會釋出保守展望，多家外資紛紛調降目標價，股價應聲下挫逾 2%，以 3020 元作收。

亞洲石化廠進入密集歲修期，供給趨緊，帶動下游石化產品報價走勢，其中，ABS、PS 漲勢力道活絡，吸引資金轉進塑化股，台塑、南亞、上漲超過 2%，聯成股價衝上漲停板，台化、華夏、中石化、台聚等多檔均表現不俗。

DRAM 價格穩定向上，南亞科法說會下午登場，買盤提前進駐押寶，帶動股價漲近半根停板，重回買元之上；華邦電亮燈漲停，收在 34.3 元；旺宏也有 4% 以上的漲幅。

國內 LED 龍頭富采投控入主鼎元董事會，雙方未來將攜手拓展感測相關應用，激勵鼎元今日股價衝高，一度大漲逾 8% 攀近 11 年新高，但漲勢隨即收斂，終場漲 1.5%，收 30.6 元。

