反映半導體成本上揚 同致上半年逐季調漲價格

ADAS 解決方案供應商同致 (3552-TW) 今 (9) 日召開法說會，營運長陳聖儒指出，由於半導體成本上揚，今年第一季起已調漲部分產品價格，預計第二季會再繼續反映，全年隨著中國車市持續復甦，營運樂觀看。

陳聖儒表示，自去年下半年起，各國政府促進經濟發展，民眾開始積極購入車輛，主要客戶銷售均非常亮眼，包含舊訂單持續出貨，新訂單也一直進來，推升去年營收成長。

展望今年，陳聖儒表示，隨著車市持續復甦，加上 ADAS 趨勢在浪頭上，同致直接受惠，今年營運以賺錢為目標，預期今年市場仍以中國為主，同時未來兩至三年都不會進行擴產。

細分各產品應用，同致在泊車領域，從 L0、L1 到 L2 都有量產實績，目前研發進度也已進入 L3、L4，至於駕駛行進方面，L0、L1 已有部分產品進入量產，L2 則還在研發、規劃中。

此外，同致也透過整合超聲波、影像系統，提供客戶便利性功能，包括遠端監控停車、智能尾門開啟與免鑰匙進入 / 啟動等。

針對光學雷達 (LiDAR) 技術，陳聖儒補充，LiDAR 未來將取代影像產品，而非超聲波，主要因精準度、技術層面更上一階，包括 NASA 在太空上都是透過 LiDAR 技術實現。

不過，由於現階段採用 LiDAR 成本相當高，預計未來三到五年仍沒有標配需求，但已有客戶要求公司準備因應對策，同致也將持續投資、規劃。

同致旗下共四個子公司，包括廈門、昆山、美國、泰國，去年由於疫情關係，導致中國以外地區的營收衰退，影響中國營收比重從前年的 77%，提升至 82%。