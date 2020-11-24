中國車市反彈 同致10月維持獲利 每股賺1.08元

同致 (3552-TW) 今 (24) 日公告 10 月自結，稅後純益 0.93 億元，年增 3.96%，每股稅後純益 1.08 元，累計前 10 月稅後純益 1.13 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.31 元；隨著中國車市反彈，同致超聲波、影像系統出貨也回升，帶動 10 月維持獲利。

同致 10 月營收創下兩年又九個月的單月新高，達 8.41 億元，月增 2.86%，年增 9.79%，累計前 10 月營收 52.44 億元，年減 9.42%。

同致目前營收以中國為主，比重達 7 成以上，隨著中國疫情控制得當，車市落底反彈，超聲波、影像系統出貨也因此回升，帶動同致第三季營運獲利，除了終止連續兩季虧損，也帶動前三季轉盈。

展望第四季，多家車用零組件包括朋程 (8255-TW)、胡連 (6279-TW)、興勤 (2428-TW)、吉茂 (1587-TW) 等，皆同步看好車市回溫，顯現產業反彈趨勢確立，動能也可延續至明年，有助同致訂單維繫動能。

同致今年出貨以影像系統為主，營收比重達 48%，超聲波系統則為 39%，射頻、其他則各約 10% 內。