〈南亞科法說〉Q2量持平價格上漲 估供給吃緊情況持續至年底

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說，總經理李培瑛表示，目前產能滿載，第二季出貨量將持平第一季，價格則將續揚，第二季營運會持續成長，並預期供給吃緊情況將持續至年底；第一代 10 奈米級 8Gb DDR4 預計下半年開始送樣。

就整體市況來看，李培瑛表示，全球總體經濟成長上修，有利 DRAM 需求成長，第二季消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆電動能續強，伺服器需求恢復成長，手機需求則穩健。

李培瑛指出，目前預期供給吃緊情況將持續至今年底，但後續需持續觀察新冠疫苗普及率及疫情改善情況、美中貿易關係，及供應鏈重複下單與長短料問題的影響。

供給方面，李培瑛表示，目前供應商庫存處於低水位，上半年供給成長有限，將持續觀察下半年各廠產能規劃，是否影響明年供需平衡。

展望本季，李培瑛說，第一季 DRAM 月價格、季價格同步上漲，第二季看來也會是同樣趨勢，第二季季價格大部分已協商完成，將持續走揚；不過由於目前產能滿載，出貨量看來將持平第一季，在漲價與產品組合改善等因素帶動下，第二季整體表現將優於第一季。

南亞科目前 DDR3 營收比重約 3-4 成，對於近來 DDR3 持續面臨缺貨，李培瑛表示，受到大廠將產能移轉至 CMOS 製程，及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響，在需求增加下，DDR3 確實較缺貨，價格漲幅也較大。

至於 DDR4 方面，李培瑛指出，已開始出現漲價動作，但漲價速度稍微慢一些，預期在供給端庫存低，需求增加之下，價格有機會上揚。

南亞科目前第一代 10 奈米級製程產品 8Gb DDR4，預計下半年開始送樣，DDR5 進入產品設計開發；同時也加速第二代的 10 奈米級製程技術及產品開發時程，預計第三季導入試產。