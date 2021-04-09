傳中國將有條件放行騰訊私有化搜狗 搜狗盤前漲超4%

外媒報導指出，中國反壟斷機構準備有條件放行騰訊 (TCEHY-US) 私有化中國第三大搜尋引擎搜狗 (SOGO-US) 的計畫，前提是騰訊必須設立一項特殊機制，以確保數據安全。

消息傳出後，周五 (9 日) 美股盤前交易，搜狗上漲 4.62%，暫報每股 8.60 美元。

《路透社》引述知情人士稱，中國國家市場監督管理總局 (SAMR) 並不反對騰訊以 35 億美元收購搜狗 60% 股權的計畫，只要騰訊願意設立安全的特殊機制來確保資料安全。

一位知情人士稱，SAMR 只是在厲行執法，積極阻撓併購交易不符合它們利益。只要不妨礙市場競爭，他們對企業在市場的領先地位就沒有意見。

此外，因未呈報收購交易以利當局進行反壟斷審查，騰訊還必須支付人民幣 50 萬元的罰款。

針對上述報導，騰訊和 SAMR 截稿前均未回應評論請求，搜狗拒絕置評。

去年底螞蟻集團 IPO 受阻後，中國政府持續強化對科技業的監管力道，對於企業違反反壟斷法和數據隱私抱持嚴謹態度。

上述三位知情人士稱道，中國政府批准交易的關鍵條件在於滿足其對數據安全的要求，包含定義由誰以何種方式訪問大量用戶數據和個人資料，以及數據用途等。

報導還稱，政府也還在審查由騰訊推動的虎牙 (HUYA-US) 與鬥魚合併案，除了必須滿足監管方對數據安全的要求外，兩家公司還需同意未來無法和彼此共享數據的條件，一旦做出讓步，合併案有望獲得 SAMR 批准。