〈台塑四寶業績發表〉三寶樂看Q2 台塑本業獲利可望再創高

台塑四寶第一季營運淡季不淡，四寶獲利已達去年全年的 87%，展望本季，隨著石化產業傳統旺季來臨，在價量齊揚下，台塑看好本業獲利有機會再創新高，南亞、台化也樂觀看第二季業績將續揚。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，2 月中旬暴風雪重創美國德州石化重鎮，目前尚未完全復工，加上石化廠庫存不足，導致全球石化產品市場供需失衡，產品價格大幅攀升，其中 PVC 價格更續創新高。

台塑第二季開工率將高於第一季，加上美國暴風雪缺貨效應持續、亞洲輕裂廠進入密集歲修期，市場供給偏緊，預期第二季大部分產品平均價格將高於第一季，在價量齊揚下，第二季營收將較第一季成長，且本業獲利有機會再創新高，但仍需密切觀察全球疫情的後續發展。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，第二季電子材料供給吃緊情況將持續，且價格上漲態勢不變，營運淡季不淡；化工產品受惠全球經貿活動持續回溫，加上丙二酚產銷量增加、丁二醇等產品價格上揚，及美國德州 EG2 恢復正常生產。

聚酯產品方面，各大品牌商對 2022 年春夏市場普遍樂觀， 回收及鈍光產品需求仍將持續，整體銷售可維持第一季榮景。在三大業務營收同步成長下，第二季整體營收將續揚。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，第一季市場價量齊揚，但過熱的市況並不健康，3 月初前公司部分產品如 SM、ABS 等價格雖漲至歷史高位，但也因為油價、復車或新產能投放等消息面，影響採購者信心，導致價格暴漲暴跌。

洪福源指出，目前市況雖沒有農曆年初的強勁樂觀，但庫存、產品去化都還健康，會是第二季的營運有利基礎； 第二季是塑膠、紡織產品旺季，市場去化沒有問題，世界各國採購經理人指數也正向，且拜登政府投入基建預算、全球大量施打疫苗等，都有助經濟發展。

回到台化來看，洪福源表示，第二季只有 SM-3 廠 40 天的定檢及 PP 廠各系列 12 天輪流小定檢，對本季營運審慎樂觀，但油價走向、疫情反覆、海運艙櫃是否可紓緩，也一定會影響經濟發展，後續要持續密切注意；預估第二季營收將優於第一季，且較上月預期更樂觀。

台塑化 (6505-TW)

對於油價走勢，台塑化總經理曹明指出，4 月 1 日 OPEC 會議宣佈 5 月 OPEC 原油產量將每日增產 35 萬桶，且 6、7 月也將持續增產，使 OPEC 原油供給增加，加上美國政府未嚴格執行伊朗原油出口制裁，近期伊朗持續增加原油出口，短期油價難以持續上漲，預期將轉區間震盪。

曹明看好，煉製毛利逐步回升，在輕裂廠毛利方面，由於亞洲下游需求持穩，儘管遠洋貨隨美國裂解廠及石化廠復工，供給增加，但亞洲輕裂廠定檢期到來，供給將略為吃緊，可望維持石化原料價格，輕裂廠穩定獲利。