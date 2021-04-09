同欣電3月營收11.65億元創新高 Q1季減4%優預期

同欣電 (6271-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收 11.65 億元，月增 20.73%，年增 71.05%，第一季營收 31.41 億元，季減 4.42%，年增 60.83%；受惠 CIS 需求暢旺，及漲價效應，同欣電 3 月營收刷新歷史新高，第一季營收季減幅也在 5% 內，優於原先預估季減 7-9%。

同欣電近期受惠高階 CIS 需求暢旺，晶圓重組 (RW) 稼動率維持相對高檔、達 7 成，預期第二季會再拉升至 8-9 成，尤其主力客戶在高階產品 3200、4800、64000 萬畫素的市占率提高，高階 CIS 封測產能供不應求，推升整體營運。

此外，隨著車市持續復甦，同欣電陶瓷基板歷經多年衰退，今年也重拾成長動能，相關應用包括 LED 車燈、熱電轉換器、植物照明等，成長速度均高於預期，另外，手機及筆電的氮化鎵快充也將迎來大幅成長。

展望全年，同欣電認為，同欣電去年營收年增 37% 為特例，預計今年維持健康成長動能，毛利率估達 25-30%，三大產品線陶瓷基板、影像感測器、混合積體電路均可較去年成長，高頻無線通訊模組則因客戶訂單能見度不高，目前保守看待。