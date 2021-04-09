餐飲市況熱 王品Q1營收衝新高 漢來美食寫次高

連鎖餐飲集團陸續公布第一季業績，王品 (2727-TW)3 月合併營收 14.74 億元，月減 13.59%，年增 93.23%，推升第一季合併營收達 47.08 億元，年增 59.1%，創單季新高；而漢來美食 (1268-TW)3 月營收 2.88 億元，月減 28.44%、年增 105.31%，第一季營收 10.27 億元，年增 22.37%，也創單季次高紀錄。

王品說明，3 月受惠疫情穩定，內需市場熱絡、挹注餐飲消費力道，而在中國也見到消費需求觸底反彈趨勢，因此，台灣事業群營收達 9.6 億元，年增 56.28%，並創同期新高，而中國事業群 3 月營收 5.1 億元，年增高達 246.77%，淡季不淡。

同時，王品品牌轉型逐漸展現成效，旗下「王品牛排」插旗中國第一高樓，於上海中心 53 樓開出旗艦店。

展望後市，王品表示，看好兩岸內需市場同步爆發，今年共將推 5 個新品牌，而全台預計再展店共 40 家，總店數上看 330 家。

漢來美食則指出，4 月連續假期後商務活動轉熱，訂席和來客數持續攀升，而位於桃園台茂的新品牌「上菜」烤鴨專賣店，在國內疫情平息後，業績已攀升超越預期。

漢來美食今年展店的時程主要安排在第三季後，目前可確定的分別為「上菜」和「漢來上海湯包」將進軍新竹展店，展店動能無虞。