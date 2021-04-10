反壟斷裁定屬實！中國對阿里巴巴開罰人民幣182億元

中國國家市場監管總局周六 (10 日) 宣布，對阿里巴巴在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」的壟斷行為作出行政處罰，責令停止違法行為，並罰款人民幣 182.28 億元 (約 28 億美元，或新台幣 782 億元)，此金額約占阿里巴巴 2019 年中國境內年營收的 4%。

阿里巴巴 (BABA-US) 去年底起就被中國當局盯上，中國市監總局依據反壟斷法，對阿里巴巴集團在中國境內電商平台市場濫用市場地位的行為立案調查。

市監總局表示，自 2015 年以來，阿里巴巴濫用市場地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他平台開店，或參加促銷活動，並以市場力量、規定與演算法等手段從中控制來獲取不正當競爭優勢。

市監總局調查顯示，「二選一」的行為排除及限制市場競爭，妨礙商品服務及資源自由流通，影響平台經濟創新發展，損害平台內商家的合法權益及消費者利益。

市監總局已向阿里巴巴發出行政指導書，要求該集團須連續 3 年提交自我檢討合法報告，要求嚴格落實平台企業責任、加強內部管控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家及消費者合法權益。

對此阿里巴巴發布聲明表示，該公司誠心接受並遵守政府裁決，為了履行社會責任，將盡全力依法經營，繼續加強其合法企業體系，並透過創新促進成長。