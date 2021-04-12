利空出盡？阿里巴巴天價罰款後股價跳漲6%

在 4 月 10 日中國監管部門以壟斷行為對阿里巴巴 (9988-HK) 開出天價逾 180 億人民幣的罰款後。週一 (12 日) 阿里巴巴集團董事局主席張勇稱，預計主管機關的反壟斷處罰不會對營運造成重大影響。而在罰款後，市場預期未來反壟斷的調查事件將告一個段落，帶動阿里巴巴港股開盤狂飆 6%。

張勇表示阿里巴巴後續將推出一連系列措施，降低電子商務平台上商家的進入門檻和業務成本，並將擴大投資以提高商家培訓，同時將會有越來越多免費的成熟服務。

張勇提及主管監管機構還對併購交易進行調查，這屬於反壟斷調查的一部分。此外，還沒有收到有其他關於反壟斷的調查消息。

阿里巴巴財務長武衛表示，罰款將會反映在本季財報中。

(圖片: AFP)

中信證券表示，雖然看上去罰款的絕對金額極高，但以比率來看是相對適中，對阿里巴巴的營運影響有限。而天價罰罰重在防微杜漸，指引其他企業自動進行整頓。

中信證券認為對阿里巴巴而言，公司已初步排除業務的不確定性，預計未來將更加注重社會價值與科技創新。中長期來看數位化的趨勢不變，阿里巴巴核心商業價值依舊穩固，科技佈局與投入的長期價值可望逐漸浮現。

阿里巴巴被主管機關要求全面整頓，並連續三年提交「自查合規報告」。市場監管總局稱，這次人民幣 182 億元的罰金相當於該公司在中國境內年度營收的 4%。根據中國法規規定，反壟斷罰金最高可相當於一家公司年收入的 10%。

高通 (QCOM-US) 之前因涉嫌違反中國反壟斷法被調查長達一年後，2015 年支付 9.75 億美元罰款，相當於該公司在中國銷售額的 8%。

