喬山商用健身器材Q2回溫 全年獲利拚成長

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 看準全球疫苗陸續施打，商用健身市場將從第 2 季開始回溫，營收回升至年成長；家用市場雖然成長放緩，但仍會推出新品，樂觀看待全年營運擺脫疫情陰霾，今年獲利將優於去年。

健身房業者紛紛轉向製作線上課程給會員使用，以保持會員黏著度，其中，全球會員數最多的星球健身房 (Planet Fitness)，去年疫情嚴重狀況下，會員流失率僅 6.3%，今年會員人數則開始呈現正成長，此外，星球健身房目前約有 2100 家門市，看準會員數已達 1400 萬人，課程使用率高，預計今年將再展店 75-100 家；而荷蘭最大健身房 Basic-Fit，也將有 45 家門市陸續開幕。

喬山表示，隨著美國開始施打疫苗，健身房持續擴大展店，加上既有健身器材也將陸續汰換，商用市場已見反彈力道，以在手訂單量來看，第 2 季營收有望恢復年成長。

家用市場方面，喬山提到，雖然全球家用市場下半年成長力道將逐步趨緩，但由於過去已布局家用產品與通路，加上會陸續推出新品，添營運新動能。另外，喬山因應市場需求，越南廠已啟動第二期工程興建計畫，於本月初動土興建，預計可增加 1 倍產能，且第 4 季進入銷售旺季時能量產出貨。

喬山 3 月營收 25.9 億元，月增 19%、年增 13.7%；第一季營收 72.7 億元，季減 25.28%、年增 31.4%。