〈觀察〉終端品牌廠難敵材料漲價 電視價格喊漲

電視面板價格從去年年中開始谷底反彈，帶動整體面板景氣回溫，也讓終端品牌廠不敵成本漲價壓力，接連喊漲終端電視價格，不只日韓品牌廠調整新品價格，中國小米集團也不敵原材料成本大幅波動，將調整部分型號零售價格。

小米發公告指出，受全球市場供需變化、疫情、匯率變化等影響，包含顯示面板、晶片等電視零組件價格持續大幅波動，預期未來價格仍將走高，因此，將調整小米、紅米 (Redmi) 部分型號電視價格。

小米強調將利用供應鏈優勢，維持產品性價比，同時持續發展 OLED、MiniLED、8K、透明顯示、超大螢幕等創新高端電視產品，不過漲價效應也反映這波零組件漲價、供給吃緊狀況影響層面已擴及到終端消費市場。

觀察這波電視面板漲勢，從去年 6 月至今主流電視尺寸價格幾乎翻倍成長，根據研調機構集邦旗下 Witsview 每月報價，以 55 吋電視面板為例，去年 6 月平均報價為 103 美元，今年 4 月上旬平均報價則已來到 206 美元，而不只面板，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 本季也調漲 5-10% 價格。

整體零售電視價格本季漲幅估達 5-10%，包含三星、SONY、小米等都陸續反映上游材料喊漲，相關台廠電視供應鏈，包含面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，以及電視品牌代工廠瑞軒 (2489-TW) 都可望持續受惠漲價效應，甚至將部分成本轉嫁給下游品牌業者，助推營運成長。

展望今年，電視整機仍有宅經濟延續、新興國家需求、東京奧運等三大動能推升，全年出貨將上看 2.23 億台、年增 3.1%，不過，在品牌廠不敵成本節節攀高、力求獲利調漲產品價格下，終端市場需求是否仍可維持強勁，值得進一步關注。