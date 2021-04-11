台積電法說、稅收統計、車用電子展登場 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電本周四將召開法說會，市場除關注財報表現，預期公司也將進一步說明未來 3 年投資 1000 億美元全球擴廠計畫，而隨著股市持續熱絡創高，財政部周二也將公布稅收統計，預期將連續 18 個月創高，本周汽車零組件、車電展也將舉行。以下是本周重要大事預告：

台積電法說 14 日登場 聚焦展望、資本支出

晶圓代工龍頭台積電周四 (15 日) 將召開第 1 季法說，市場除關注台積電首季營運結果外，也對 5 奈米、3 奈米等先進製程進度，加上今年產業與營運展望外，也將進一步關注公司是否上調資本支出及、海內外布局設廠規劃。

台積電 3 月營收達 1291.27 億元，在主要客戶下單維持高檔、高效運算動能強，加上車用需求大增，營收月增 21.2%、年增 13.7%，改寫去年 9 月單月新高紀錄，累計首季營收達 3624.1 億元，季增 0.24%、年增 16.7%，達財測高標水準，單季營收續創新高。

財政部公布首季稅收統計 可望再寫新高

財政部周二 (13 日) 將公布最新稅收統計，其中，市場關注證交稅在股市持續熱絡下，可望連續 18 個保持成長，成為稅收來源中重要功臣之一，另外，台商、外商在台投資也可望挹注營業稅、關稅成長。

財政部統計累計前 2 月稅收共計達 2663 億元、年增 14.8%，創下歷年同期新高，其中，證交稅、營業稅、關稅均創歷年同期新高。

台北汽機車零件、車用電子展 周三登場

台北國際汽機車零配件展、台北國際車用電子展將同步在本周三 (14 日) 是今年全球首發汽配國際專業展，主辦單位表示，隨著電動車、自駕車議題持續延燒，今年實體展規模達 730 攤位、共計 380 家廠商參展，包含特斯拉供應鏈的大亞電線電纜、富田電機、致茂電子、和勤精機及健和興端子等都將參展。