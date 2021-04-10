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權王/股王表現兩樣情、四寶獲利亮眼、進出口統計 本周大事回顧

鉅亨網記者魏志豪 台北
雙王表現兩樣情、四寶獲利亮眼、進出口統計 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
雙王表現兩樣情、四寶獲利亮眼、進出口統計 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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台股權王、股王表現兩樣情，台積電 3 月、第一季雙寫新高，大立光則較去年衰退，且因缺料影響，4、5 月將持續下滑，台塑四寶首季獲利爆衝、達 634 億元，已達去年全年 87% 的水準，台灣 3 月出口不僅刷新歷史紀錄，也寫下連九紅；台股本周一度登上萬七，周漲幅 1.71% 或 282 點，以下是本周大事回顧：

台積電 3 月營收 1291.27 億元寫新猷 Q1 也同創高

台積電 3 月營收 1291.27 億元，月增 21.2%，年增 13.7%，第一季營收 3624.1 億元，季增 0.24%，年增 16.7%；受惠主要客戶下單維持高檔，高效運算動能強，加上車用需求大增，3 月改寫單月新紀錄，第一季也達財測高標，同創新高。

手機鏡頭感測器及處理器缺料 林恩平：4 月營收下滑 5 月也看不好

大立光本周召開法說會，展望後市，執行長林恩平直言，全球半導體產業供應吃緊，鏡頭相關的半導體製程的感測器及應用微處理器 (AP) 缺料，預告 4 月出貨將較 3 月下滑，且因部分高畫素感測器停產，5 月看起來也不好。

大立光第一季營收 118.2 億元，毛利率 64.74%，季增 0.3 個百分點，年減 5.19 個百分點，稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元，創下三季來新低。

台塑四寶 Q1 獲利爆衝 達去年全年的 87% 台塑躍居獲利王

台塑四寶第一季財報亮眼，首季一共大賺 634 億元，一掃去年同期虧損陰霾，也季增逾 47%，甚至達到去年全年獲利 726.94 億元的 87%；其中，台塑每股賺 2.35 元位居四寶之首，南亞與台塑化每股純益也攀近 10 季以來高點。

台塑四寶今年第一季受惠各國消費動能復甦，國際油價走揚，加上德州冰風暴、大排長榮等事件導致市場供給吃緊，石化產品價格大漲，帶動營運飆升。

3 月出口值連九紅 358.9 億美元刷新歷史紀錄

台灣出口再繳亮眼成績單，受惠科技出口續強、傳產需求回溫，3 月出口值達 358.9 億美元，不僅出口值連九紅，出口值更創下歷年單月新高，較去年同期增加 27.1%。

台康生、鼎元股權雙變動 未來前景受矚

台康生、鼎元本周股權變動，其中，台康生與鴻海 (2317-TW) 暨永齡集團創辦人郭台銘簽訂投資意向書，郭台銘將投資 50 億元入股台康生，取得 18.56% 股權、成最大股東，雙方將擴大海外市場版圖，私募案預計在 6 月股東會表決。

LED 龍頭廠富采也確定入主鼎元董事會，富采在 4 席一般董事中，取得 3 席，將主導鼎元董事會，富采也回應，入股鼎元是為健全感測領域布局，未來在感測應用布局將更全面，可提供客戶更完整的解決方案。

美商務部再度出手制裁中方 台灣協力廠出貨恐受阻

美國商務部本周以破壞國家安全與外交利益為由，將天津飛騰等 7 家中國企業列入實體清單，台灣相關協力廠世芯 - KY、祥碩周五受利空消息衝擊，雙雙亮燈跌停，一舉摜破所有均線。

業界表示，從過往美國商務部制裁華為海思的情況來看，台積電未來不會再承接天津飛騰訂單，不過由於其營收貢獻微乎其微，台積電營運可望不受影響，但相對世芯來說，由於其高度倚賴天津飛騰，營運衝擊恐最大，祥碩也承接部分訂單，未來出貨也相對受限。

鮑爾放鴿 定調縮減 QE 條件 經濟模式回不到過去

聯準會主席鮑爾本周在 IMF 春季論壇發表談話，會中指出全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，定調縮減 QE 的條件，並稱受到新冠疫情的影響，經濟模式已回不到過去，同時以美國 3 月非農就業報告佐證，美國經濟前景更加光明，但警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。

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鴻海2317台積電2330大立光3008台塑化6505

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