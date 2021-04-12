第一季個人電腦出貨年增55% 聯想蟬聯第一 蘋果成長最快

根據研究機構 IDC 調查數據顯示，今年第一季全球個人電腦 (含 PC、NB 等) 出貨量年增 55.2%，達 8298.1 萬台，較去年第四季下滑約 8%。聯想集團 (992-HK) 持續蟬聯霸主地位，第一季出貨量達 2040.1 萬台，年增 59.1%，市佔率 4.3%。不過蘋果 (AAPL-US) 則是以出貨年增 111.5%，居主要 PC 品牌廠之冠。

二至五名的排名分別為，惠普 (HPQ-US)，出貨量達量 1923.7 萬台，年增 64.1%，市佔率 22.9%；戴爾(DELL-US) 出貨量 1294.6 萬台，年增 23.4%，市佔率 15.4%；蘋果出貨量 669.2 萬台，年增 111.5%，市佔率 5.8%；宏碁(2353-TW)583.7 萬台，年增 73.5%，市佔率 6.2%。

IDC 表示第一季是 PC 產業的傳統淡季，出貨量一向較前一季下滑，不過今年只下滑 8%，創下自 2012 年以來最佳第一季表現。

IDC 行動設備追蹤部門研究經理 Jitesh Ubrani 表示，去年第四季未滿足的需求延續到今年第一季，為 PC 產業挹注大量新鮮活力。不過，PC 市場仍將持續面臨不少挑戰，如零組件短缺、疫情導致的物流運輸問題等，這些問題已導致市售 PC 平均售價上漲。

此外，IDC 認為 PC 市場的持續復甦主要是因為遊戲帶動需求，企業對高性能 NB 的需求上升，及教育領域對觸控式螢幕需求成長等共同推動。

IDC 全球行動設備追蹤項目副總裁 Ryan Reith 稱，2021 年，企業、消費者和教育領域的 PC 需求量很大。半導體領域的短缺問題只會延長供應商補庫存和滿足客戶訂單的能力。我們相信 PC 產業已經發生根本性的轉變，這將促使未來幾年的前景更加積極。