中國水泥業迎旺季 預估報價一路漲到5月

中國水泥業進入旺季，水泥報價出現季節性走揚，特別是長三角、珠三角地區，熟料價格上漲幅度超出預期。當中，江浙滬地區已出現第二波價格上漲，珠三角地區則是出現第三波上漲，業界認為這波水泥價格漲勢可望延續到 5 月上旬。

數字水泥指出，基建延續性項目穩定拉動水泥需求，再加上 1～2 月房地產市場銷售佳，建商將加速施工進度。而在供給端方面，各地區水泥錯峰生產執行情況良好。

整體來看，隨著需求不斷提升，水泥庫存已回到安全水準，有利於價格在穩定中上揚。此外，國際水泥市場需求回溫，且受到海運運費大幅上漲限制，進口水泥熟料對中國沿海水泥市場衝擊將減輕，預期這波水泥價格上漲走勢有望延續到 5 月上旬。

(圖片: AFP)

而受到下游房市、基建等因素刺激水泥需求，促使海螺水泥等龍頭大廠紛紛透過拍賣方式取得採礦權，為後續產能擴張打下基礎。

中國自然資源部公布的資料顯示，海螺水泥已取得弋陽縣曹溪二礦區製鹼用灰岩礦採礦權，成交金額為 1.83 億人民幣。採礦方式為露天開採，開採規模為 800 萬噸 / 年。

除了競標取得採礦權，冀東水泥、海螺水泥大廠也積極將產線轉型升級，旗下多條萬噸規模的熟料生產線正加速建設。其中，冀東日產萬噸水泥熟料生產線項目已經進入設備安裝階段，預計今年 6 月底建成試產。

另一方面，針對碳中和的影響，中郵證券認為碳中和將帶來實質性去產能，龍頭廠的競爭優勢將擴大。由於水泥是碳排放傳統大戶，佔全中國碳排放總量約 14%，是中國政府重點減少碳排放的產業。

十四五時期水泥產業可能加速納入碳排放權市場交易，運用市場機制逼迫企業減少碳排放。由於龍頭廠具備碳減排的技術優勢，技術實力弱的企業成本將增加，生產會受到更嚴格約束，使得水泥產業集中度可望進一步提升。

