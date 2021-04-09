中國打房又一波 住建部約談五大城市遏制投機炒房

週五 (9 日) 中國官媒人民網指出，中國住建部已約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等五大城市政府，並要求各地方政府充分認知到房地產市場健康發展的重要性。強調房子是用來住的，不是用來炒的定位，不以房地產作為短期刺激經濟的手段，確保實現穩地價、穩房價、穩預期的目標。

中國住建部指出，近期中國不少地方城市針對房地產市場升溫問題推出相關調控政策，對穩定房市有著一定作用。但各地方政府仍要加強評估成效，及時改善相關政策，增加房市調控的針對性、實效性。

同時稱地方政府要加強調控的積極性、主動性，緊盯新情況新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，確保房地產市場平穩。

(圖片: AFP)

此外，深圳近期出現以炒房名義向不特定對象募集資金，並指稱投資房地產可領取固定收益，涉嫌非法集資行為。深圳市政府立即宣布介入調查，切斷相關人等所有買房資格與申請，且金融監管單位也將要求銀行單位撤銷所有相關貸款申請。

另一方面，住建部也公布未來綠建築指引，要求到 2022 年中國要實現城鎮新建建築中綠色建築面積比重達到 70%(2019 年為 65%)。中國已有 26 個省 (區、市) 宣布地方綠色建築創建實施方案，並對地方創建工作落實情況和取得的成效開展年度績效評估。

