美國市場房屋修繕需求增 嘉威生活Q2營收淡季不淡

嘉威生活 (3557-TW) 轉型為生活餐具、廚具製造廠，第一季營收以 14.74 億元改寫次高，在後疫情時代下，居家生活需求持續成長，加上公司新增廚具及自有品牌設計型餐具，有利扭轉過去第二季淡季營運走勢再向上。

嘉威生活 3 月營收 3.82 億元，月減 23.92%，年減 19.89%，第一季營收 14.74 億元，季增 34.51%，年減 1.88%。

嘉威生活總經理吳世偉表示，後疫情時代居家生活需求持續成長，同時，公司新增廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕，包括餐具採購等，都將在今年大幅發酵，可挹注 2021 年營收成長動能。

美國 2020 年房市房屋交易量以 546 萬戶創 2006 年以來新高，在市場修繕指標上，家得寶 (HD-US) 股價率先改寫新高，吳世偉說，房屋成交後的修繕，包括餐具採購需求等，都將在今年大幅發酵，嘉威生活在中國大陸已設置近 200 台射出成型機，預計今年將再完成增設 20 台，等於產能再增 10%。

嘉威生活 2020 年稅後純益 7.24 億元，年增 2.33 倍，每股純益 10.01 元。董事會通過將配發每股 6 元現金股利。

嘉威生活董事會已通過 8000 張現金增資，自公開自市場募集資金，主要用於改善財務結構，吳世偉說，現增案將採取公開市場募集，募集後將把去年底的 64.48% 負債比下降到約 50% 的水準。