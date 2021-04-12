國人偏愛高收債 基金投資比例創2年來新高

國人偏愛高收益債，根據金融研訓院今 (12) 日發布的 TAIFRI(台灣金融風險指數)，在「非金融部門穩定度」方面，家計部門的國人投資所高收益債基金比例，創下 2 年多來新高，顯示海外高收債基金需求仍盛。

研訓院最新公布的 TAIFRI(台灣金融風險指數)，3 月份包括家計與企業部門指數分別為 93.5、95.9，兩項指標的風險皆呈現微幅成長。

其中家計部分，高收益債堪稱是國人熱愛的投資標的之一，根據金管會統計，國人持有高收益債基金規模已突破兆元，投資基金比例創下 2018 年 10 月以來新高。

但研訓院也示警，近期主要國家的 5 年期公債殖利率持續上揚，不僅新興市場投資風險升溫，市場流動性及企業信用風險大幅提高，需特別注意後續潛在風險。

另外，企業部門的銀行對企業放款成長率仍維持在 4 到 5%，但成長幅度較為趨緩。

在「金融部門穩定度」方面，雖 3 月數據較 2 月略有成長，然逾放比仍在歷史新低、呆帳覆蓋率與資本適足率仍在歷史高檔區間，金融體質穩健。在銀行資金結構方面，存放比來到 2007 年 8 月以來新低，顯示銀行資金仍相當充裕。

至於「傳染與蔓延」方面，受到美國公債殖利率居高不下且各國持續寬鬆的影響，美、中、歐信用違約指數皆創下近 3 個月以來新高，反映出海外市場對於企業違約的預期。

研訓院指出，國內金融市場傳染效應部分，外溢指數在連續 4 個月的成長後下滑，顯示傳染風險趨緩。