澳洲更改AZ疫苗施打建議 放棄年底完成全民接種目標

由於澳洲當局變更了英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 的新冠疫苗施打方針，建議年齡在 50 歲以下的民眾施打美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 的新冠疫苗，澳洲原本目標 2021 年底完成全人口大約 2600 萬人的施打計畫，也宣告放棄。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週日 (11 日) 下午於臉書留言，提到在澳洲的疫苗接種作業並沒有設定新目標的打算。他在臉書上頭寫道：「雖然想在年底之前完成接種，但由於不確定因素過多，所以無法設下這樣的目標。」

澳洲當局於 4 月 8 日表示，由於歐洲的監管當局指出阿斯特捷利康所生產的新冠疫苗 (簡稱 AZ 疫苗)、在非常低的機率下可能與血栓的發生有所關連，因此建議年齡 50 歲以下民眾在接受疫苗接種時施打輝瑞疫苗、不要接受 AZ 疫苗的施打。

澳洲一直到近期為止，在新冠疫苗的接種作業方面都是以 AZ 疫苗為主，不過輝瑞疫苗的供給也從上週開始出現倍增。

澳洲總理莫里森提到，到目前為止已經完成 116 萬劑疫苗的施打作業，表示該國的疫苗接種進度與德國、法國一致，步調超越加拿大及日本。