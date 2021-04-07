EMA最新評估：「血栓」應列為AZ疫苗的可能副作用

週三歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果，阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關。

阿斯特捷利康曾表示，其研究沒有發現其疫苗會增加血栓的風險，但 AZ 疫苗已歐盟各國傳出多起血栓案例，引發安全性的疑慮。

週三歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果，阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關。

EMA 安全委員會主席 Sabine Straus 稱，注射 AZ 疫苗出現的異常血栓狀況應列為「該疫苗的可能副作用。」

EMA 強調，AZ 疫苗疫苗的好處大於風險，但具體的風險因素尚未得到證實，該疫苗已被證明是有效的，可預防嚴重疾病和住院，並挽救了生命。監視風險評估委員會 (PRAC) 經過非常深入的分析後得出結論，異常血栓案例應列為疫苗的可能副作用。

歐洲藥品管理局執行主任 Emer Cooke 週三提到，這種罕見副作用的合理解釋是對疫苗的免疫反應，類似肝病治療患者有時會出現的徵狀。

EMA 提到，尚無法確定特定的風險因素，例如年齡，性別或有凝血障礙病史的人群，因為罕見副作用的案例目前在男女老少中廣泛出現。

EMA 疫苗主管 Marco Cavaleri 週二表示：「很明顯 AZ 疫苗與血栓之間存在關聯，但我們仍然不清楚是什麼原因導致這種反應？」但 Marco Cavaleri 並未提供證據支援其言論。

目前牛津大學針對英國兒童和少年的 AZ 疫苗人體試驗已宣告暫停。英國週三開始施打美國 Moderna 疫苗，這是英國境內施打的第三種新冠疫苗。

外媒報導，30 歲以下的英國人民將接種 Moderna 或輝瑞疫苗，這將是 AZ 疫苗的替代方案。

英國藥品和保健產品監管機構 (MHRA) 週三表示，該疫苗相關的血液凝塊症狀極為罕見，接種 AZ 疫苗仍利大於弊。世界衛生組織和國際血栓與止血協會也維持同樣觀點。

截稿前，台北時間週三晚間 11 時 30 許，阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.29%，暫報每股 49.07 美元。Moderna (MRNA-US) 短線上漲 0.73%，暫報每股 134.43 美元。