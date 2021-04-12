敬鵬客戶拉貨熱 3月營收16.2億元創26個月新高

敬鵬 (2355-TW) 受惠汽車電子客戶下單、拉貨強勁挹注，3 月營收以 16.2 億元創 26 個月來新高，敬鵬主管指出，歐美 Tier1 汽車電子廠加快對敬鵬的下單速度，目前產能利用率已提高到 8 成以上。

敬鵬公布今年 3 月營收為 16.2 億元，改寫 26 個月來新高，月增 27.2%，年增 14.16%，2021 年首季營收 42.79 億元，改寫 5 季新高，季增 0.77%，年增 3.78%，也打破季營收連 11 季衰退的窘況。同時，首季匯率走勢趨貶，有利獲利走高。

敬鵬主管指出，汽車電子廠有加速拉貨的情況，推估應與相關汽車關鍵零件供貨量上升有關，目前客戶端下單、急單多。

敬鵬 2020 年稅後純益 4612 萬元，年減 93.02%，每股純益 0.12 元，主要在於疫情、不利的新台幣匯率影響，敬鵬董事會決議擬配發每股現金股利 0.5 元，盈餘配發率 4.16 倍。

敬鵬 2020 年汽車板占比最大達 80%，消費性電子占 7%，工業用途占 9%，網通占 3%，其他占 1%，不過，敬鵬目前積極開發包括衛星通訊、電動車市場，也獲得部分高級電動車客戶採用。