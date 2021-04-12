詩肯Q1營收創次高 將開異業結盟店點

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 第一季合併營收達 6.45 億元，年增 36.18%，創單季次高，詩肯表示，今年房市活絡，將持續異業結盟拓展新通路，已確定與全國電子、全聯和微風集團合作，開 3 家異業結盟店點，隨著內需消費基本盤表現穩固，營運可望續衝高。

詩肯去年合併營收 21.31 億元，年增 16.56% 創新高，第一季續創單季次高，詩肯指出，3 月處傳統淡季，但營收年增 15%，創同期新高，營運仍穩健成長。

詩肯認為，儘管政府祭出打房措施，但主要目標是要抑制投機炒作，自住需求回歸主流，加上內需買氣攀升，預料後續家具需求不會受到影響。

除了既有門市，詩肯持續開發新通路，去年與量販龍頭家樂福開出 8 家量販型通路的店中店，市場反應良好，為持續帶進不同客群，詩肯近期與全國電子、全聯及百貨集團微風合作，跨足不同通路，目前確定會在台中清水、台北南港等開出 3 家異業結盟店點。

詩肯說明，傳統街邊店業績穩定，藉由商場大量人流吸引原本非詩肯顧客的消費族群，拓展新通路。

至第一季底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 80、50、3 店，合計 133 店，隨著異業結盟腳步持續，詩肯強調，未來仍會進一步擴大通路規模