【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上周再度升至歷史新高，因美國就業增長強勁以及服務業的亮眼數據，紛紛強化市場對經濟迅速復甦的預期。此外，在總統拜登提出數兆美元的基礎設施提案之後，股市呈現反彈走勢；該提案的重點是重建道路、橋樑和機場，且將擴大寬頻，並促進電動汽車的使用等。同時，疫苗訊息上，美國最新每日接種記錄顯示，每周平均每天新疫苗接種量超過 300 萬劑，截至上周已完全接種的美國人比重近 19%。因此，重啟經濟企業仍是市場焦點，航空和遊輪等企業股價表現強勁。科技類股則在大型藍籌科技股帶動下，出現反彈動能，兩個雙主流族群帶動下，推升上周美國走升，S&P500 以及 Dow Jones 指數紛紛創高。

街口投信分析本週美國將進入最新財報季，包括摩根大通和高盛在內的大型銀行將揭開序幕。根據 Refinitiv 的數據，預計第一季度的獲利將年增長 25%，而第四季度的增長率為 3.8%，當中又以金融以及非必需消費品反彈較大，增幅分別為 76% 以及 98%，主因去年同期疫情剛爆發時，造成基期較低。另外，在美國 CDC 進行最新指引之下，隨著疫苗接種加速，航空業復甦腳步加快，遊輪公司則可望在今年夏天恢復更多遊輪假期機會；因此，美國經濟活動重啟下，消費休閒需求將回升。企業財報表現上，則將焦點在未來的展望上，成為左右市場的重要指標。

【債市】

IMF 將 2021 年全球經濟成長率調升至 6%；美國聯準會主席鮑威爾重申將確保美國經濟復甦，且表示聯準會有充足工具以應付通膨壓力，三月份 FOMC 會議記錄顯示聯準會不急於縮減購債規模；OPEC + 對於全球經濟復甦感到樂觀，因此決議於 5-7 月期間累計每日增產超過 2 佰萬桶石油。

街口投信表示全球地緣政治持續動盪，上週俄羅斯與烏克蘭邊境緊張情勢未見緩和，俄羅斯無視歐洲及美國退兵勸告，但隨著美債利率止穩，上週新興市場國際債券指數仍走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周上漲 0.61%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 4 月 7 日止一週，新興市場債券基金淨流入 184.2 億美元，前一周為淨流出 10.7 億美元。

厄瓜多於上周日舉行第二輪總統大選，祕魯亦於同一日舉行第一輪總統國會大選，關注當選人之經濟政策主張。本周土耳其將舉行利率會議，市場預期土耳其利率將維持於 19% 不變，但若會議結果較市場預期鴿派，或再度引發土耳其市場震盪。

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