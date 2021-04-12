Coinbase直接上市前夕 比特幣重回60,000美元關卡

在美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 上市前夕，比特幣周日 (11 日) 再度升破 60,000 美元，且周一 (12 日) 持續走揚。

截至台北時間周一 (12 日) 下午，比特幣日內漲幅 1.01％，暫報 60,203.20 美元。過去 1 年內，比特幣升幅已近九倍，報酬率遠超股票等傳統資產類別。

(圖：Coindesk)

在華爾街對加密貨幣接受程度日益提高的背景之下，Coinbase 的 IPO 計畫大大引起市場的興趣，這家加密貨幣交易所巨頭即將於本周三 (14 日) 在那斯達克直接上市。

受到客戶需求、價格動能以及有助於抵禦通膨升溫風險的說法吸引，如今已越來越多公司考慮投資比特幣。加密貨幣銀行 Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 認為，就目前階段來說，Coinbase 的上市計劃為一利多信號。

摩根大通 (JPMotgan)(小摩) 策略師近期發布報告指出，近期比特幣波動率回落或鼓勵機構投入加密貨幣市場。小摩指出，比特幣 3 個月實現波動率已自 2 月的至少 90% 回落至 86%，雖遠高於其他資產，但也低於 2017 年時的峰值。