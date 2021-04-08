矽谷大咖：比特幣恐淪為中國金融武器 美國政府應加強監管

Paypal 創辦人提爾 (Peter Thiel) 警告，比特幣可能淪為中國的金融武器，美國政府應考慮加強監管加密貨幣市場。他並痛批美國科技公司與中國政府關係過於密切，包含 Google 和蘋果。

提爾在一場虛擬論壇中說：「雖然我支持加密貨幣，且是支持比特幣的極簡主義者，但我此刻確實認為，比特幣應該被視為中國對抗美國的金融武器之一。比特幣已經威脅到法定貨幣，尤其是美元，而中國一直想貶抑美元地位，因而作多比特幣。從地緣政治角度來看，美國應該對比特幣運作方式提出更強硬的質疑並加以審視。」

取自推特。

在這場由加州非營利組織尼克森基金會 (Richard Nixon Foundation) 舉行的線上論壇中，川普執政時期擔任國務卿的龐培歐 (Michael Pompeo)、擔任國安顧問的歐布萊恩 (Robert O’Brien) 也與會。

痛批 Google、蘋果過於傾中

提爾於席間批評，Google(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 等美國科技公司與中國關係過從甚密。

他說，Google 與中國的大學合作開發人工智慧 (AI)，考量到中國軍事和民間事務密切相關，因此 Google 等於是和中國軍方、而非美國軍方合作。

提爾早在 2019 年就批評 Google，主張聯邦調查局 (FBI) 和中央情報局 (CIA) 都應該調查 Google 是否被中國間諜滲透。

他還說，蘋果因為在中國設置廣大的 iPhone 產線，不大可能與中國對抗，呼籲美國政府好好檢視蘋果。相較之下，亞馬遜、臉書和微軟等科技公司在中國的商業利益相對受限，部分原因是中國政府限制他們的作為。