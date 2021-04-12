新作告捷 海樂Q1營收年增3.5倍

海樂影業 (6688-TE) 今 (12) 日公告第一季營收達 3042.5 萬元，受惠電影《杏林醫院》在全台票房開出亮眼成績單，加上 Netflix 版權收入挹注，營收季增 1.08 倍，並較去年同期大增 3.53 倍。

海樂表示，延續在《杏林醫院》後，再推出鬼片《凶宅怪談》、恐怖電影《鬼鄰居》等，其中，《鬼鄰居》取材自歐洲瑞典郊區真實新聞，在歐洲奧斯卡 - 金甲蟲獎強勢入圍四項大獎提名。

此外，4 月起包括恐怖片《殺戮輪迴》、恐怖片《真．鮫島事件》、動作驚悚《一級任務》、恐怖片《鬼護士》等，將於全台各大戲院上映，海樂藉由多檔電影連發，精準宣傳發行的策略實施，將持續搶攻台灣文創演藝活動回溫熱潮。

海樂指出，去年原本每月都有值得期待的熱門強檔大作上映，但疫情重創全球電影院，根據美國電影協會 MPAA 最新發布的全球電影 2020 年度報告，全球影院收入美金 120 億元，較前一年的美金 423 億元蒸發 303 億元，好萊塢電影更是重災區，推出的片檔不斷遞延或調整，包括《殺手保鑣 2》、《玩命關頭 9》、《捍衛戰士 2》等，皆延後至今年上映。

展望今年，海樂看好台灣實體經濟活動回升，目前公司已開始籌畫各式電影、演唱會、承辦活動等的項目，第二季規劃將有超過 6 檔電影、3 場演唱會與大型活動將推出，可望帶動營運體逐季向上。