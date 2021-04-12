搶國旅消費商機 中租零卡異業結盟擴大會員規模

瞄準疫情期間衍生的「偽出國」商機，「中租零卡」攜手東南旅遊、成旅觀光與海外代購業者樂淘，提供小額支付、大額分期的服務，透過異業結盟搶攻國內旅遊與代購海外商品商機。

根據中租內部統計，中租零卡會員 20 至 39 歲的會員占比約 8 成以上，串聯電商通路與實體門市的用戶，總消費人數超過百萬，預計在 2022 年達到線上會員數 100 萬人目標。

其中，東南旅遊首創旅行業界導入中租零卡全通路支付服務，消費者在全台門市或該網頁上選擇中租零卡支付購入喜愛的旅遊商品，可先享受旅遊行程或海外商品，下個月才開始付款，首波主打每月付百元就可以入住五星級飯店或環島行程，目標瞄準小資族與年輕族群。

東南旅遊行銷部協理廖宇宸指出，據統計，2 月東南旅遊消費者以中租零卡完成付款的業績量，相較於 1 月成長 181%，而且客群大多以散客為主，單筆平均消費金額提升至 250%，將東南會員的年齡組成年輕化。

中租企業旗下成旅觀光連鎖飯店品牌「成旅晶贊飯店」與「晶贊都會旅店」，則是第一家與中租零卡合作的飯店業者，首推零卡專案最低價，透過官網訂房並使用中租零卡結帳，就能享有不到 3 折的優惠價格消費。

在海外購物方面，台灣跨境電商平台的樂淘，與日本 Yahoo 與美國 ebay 簽約合作，可幫消費者完成海外代標與代購，消費者可透過中租零卡交易消費。

中租控股 (5871-TW) 旗下仲信資融資深副總經理張銘聰表示，目前國旅等內需市場逐漸復甦，中租零卡將持續拓展消費場景，逐步建構中租零卡生活圈，完整串聯客戶需求，打造新型態的數位金融體驗。