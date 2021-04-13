糧食價格上揚+農業機具庫存緊張 策略師點名這類股受益

近來農產品和食品價格持續上漲，加上農業機械庫存緊張，策略師看好農產品設備商和化肥公司從中受益。

Jefferies 股票策略師周一 (12 日) 發布報告稱，11 月中旬以來價格飆升主要受到季節性氣候、中國需求激增以及供應鏈問題等多重因素所引起，但投資人沒有注意到的是，糧食和農產品價格均急遽上揚。

MarketWatch 報導指出，除了上述暫時性因素外，由於經濟學家普遍習於觀察排除食品、能源等波動性因素的通膨率，導致由這些波動性因素所造成的通膨問題往往受到忽略。然而，考慮到美國民眾絕大部分支出為食品和天然氣以及相關供應鏈公司，因此農業和食品價格依舊不可忽視。

Jefferies 指出，現階段的通膨擔憂正是由農業和食品價格所引起。美國周二 (13 日) 將公布 3 月消費者物價指數(CPI)，經濟學家普遍預計 CPI 將較去年同期上升 2.5%、核心 CPI 較去年同期升 1.5%。

在糧食價格上揚的背景下，Jefferies 策略師認為，農業設備商和化肥公司有望從中受益，這類型股票通常不受其他資產和投機人士影響。

Jefferies 還稱，當前的農業機具庫存處於空前緊繃，在庫存收緊之下，大型曳引機價格較去年同期漲約 20%，小型曳引機也漲約 50%，他們表示，幾乎所有接受調查的經銷商均稱庫存太低，這項消息對農業機械商迪爾 (Deere)(DE-US) 和愛科集團 (AGCO-US) 來說均為一大利好。

既使兩者今年迄今漲幅已約 40%，Jefferies 認為迪爾和愛科股價還有上漲空間，並將股價評級定為「買入」。此外，FactSet 追蹤迪爾的 12 位分析師當中，有 10 位建議買入或增持；FactSet 追蹤愛科的 10 位分析師中，有 7 位建議買入。

迪爾股價日線圖 (圖：Investing.com)

Jefferies 還點名杜邦旗下的農業公司科迪華 (Corteva)(CTVA-US)。雖然相較於其他農業同業，科迪華今年迄今漲幅較為收斂，但也有 21%。