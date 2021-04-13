半導體峰會前 英特爾執行長：盼美國奪回全球三分之一晶圓產能

週一 (12 日) 白宮召開半導體線上峰會前，英特爾 (Intel) 執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 受訪時表示，希望美國能奪回全球三分之一的晶片製造產能，高於目前的比重 (約 12%)。

為強化半導體科技供應鏈，討論全球半導體短缺問題，白宮於 12 日召開半導體線上峰會，台積電、英特爾、三星電子、福特、通用在內 19 家企業高層均受邀參加。

台積電董事長劉德音代表台積電出席本輪峰會，討論「半導體和供應鏈韌性」議題。

白宮週一透露美國總統拜登將短暫露面該會議，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 在峰會前的記者會上表示，在半導體會議結束前，白宮將不會發表任何消息。

本次半導體峰會計劃討論拜登 2.3 兆美元基礎建設計畫，該計畫將撥款 500 億美元強化美國半導體業，幫助業者興建工廠並投資研發。

峰會召開前，英特爾執行長格爾辛格週一受訪時表示：「希望我們的終極計畫應該是，美企應該將全球三分之一的晶圓製造產能帶回美國本土。」

英特爾上月底宣布，該公司將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，兩家新晶圓廠將獲美國政府補助，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。

格爾辛格當時就曾透露，亞洲生產太多晶片，這種狀況並不令人樂見。

截稿前，美股週一午盤時段，英特爾 (INTC-US) 下跌 3.86%，暫報每股 65.63 美元。台積電 ADR (TSM-US) 下跌逾 2%。